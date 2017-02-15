Как заявляют сотрудники службы экономических расследований, игорный бизнес причиняет колоссальный вред людям, ведь игромания является тяжелой формой психологического расстройства. В 2017 году по республике удалось выявить 6 помещений, где были установлены факты незаконного ведения игорного бизнеса. В отношении арендодателей были возбуждены уголовные дела. - Хотелось бы обратиться ко всем предпринимателям области: за предоставление помещения под организацию игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность наравне с самим организатором данной незаконной деятельности. Напоминаю, что выдаваемые за лотерейные терминалы аппараты желто-зеленого цвета, несмотря на наличие каких-либо разрешительных документов, запрещены со 2 ноября 2016 года, - сказал главный специалист управления профилактической работы и контроля ДГД ЗКО Алтай ГУМАРОВ.