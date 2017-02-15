Идея открыть такой бизнес пришла в голову местному предпринимателю. Вот уже второй день сотрудники ИП "Серик" принимают заказы на вынос мусора из дома и доставку горячего хлеба. В молодой компании пока трое представителей - директор и два его несовершеннолетних помощника. Стоимость услуг составляет 100 тенге. - У меня работают пока два парня, оба с удостоверениями личности. Они сами попросились ко мне на работу. Летом я временно трудоустраивал их во время каникул, но деньги нужны всем круглый год, и ребята снова попросились на работу, - рассказывает предприниматель по имени Серик. Для своего молодого бизнеса предприниматель снял отдельный офис в центре города, звонки от клиентов принимает сам. За два дня с момента открытия ИП о новой услуге узнал практически весь город. Однако, заказы пока принимаются только в районе "Рахат". - Я подумываю взять еще двоих помощников, но все равно мы не сможем охватить весь город. А уже просят делать и доставку питьевой воды. Звонят пенсионеры и работающее население, люди, у которых нет свободного времени даже на самые элементарные вещи. Я буду думать о расширении бизнеса, - говорит предприниматель. О проблемах с законом Серик пока не переживает. Мужчина уверен, что делает доброе дело, оказывая несовершеннолетним помощь в трудоустройстве. У него работают парни из многодетных и малообеспеченных семей, для которых эти заработанные средства - хорошее подспорье. - Если придут проверяющие органы, я думаю, что сначала мне сделают предупреждение, а потом я уже спрошу у них, как мне лучше выстроить свой бизнес без нарушения трудового законодательства, ведь я это делаю не в целях собственной наживы, а с целью помочь парням заработать себе на жизнь, - рассказал предприниматель. Отметим, что в соответствии со ст. 30 Трудового кодекса РК заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими шестнадцатилетнего возраста. Но работать могут и 14-летние подростки в свободное от учебы время и при согласии родителей.