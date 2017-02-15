В своем отчете аким Атырау Серик ШАПКЕНОВ рассказал, что в 2016 году на строительство жилья в городской черте было привлечено 18 миллиардов тенге инвестиций и сдано в эксплуатацию 346,4 тысяч квадратных метров жилья. - В 2016 году в рамках программ «Развитие регионов – 2020», «Нурлы жол» в микрорайонах «Нурсая» и «Береке» началось строительство 18 многоквартирных домов, - рассказал градоначальник. – В 2017 году в рамках программы «Нурлы Жол» в этих же районах планируется начать строительство 13 многоквартирных домов. Как заявил аким, в этих же районах города будут построены две школы на 624 и 900 места. Введение этих школ позволит решить проблему с трехсменным обучением. Кроме того, готовится проектно-сметная документация на строительство 8 школ и 20 детских садов в Атырау. В 2017 году городские власти планируют заасфальтировать 311 улиц общей протяженностью 250 километров. Жители Атырау могут задавать вопросы на горячую линию по телефону: 87011802679