14 февраля Валентину ДУБОВСКУЮ увезли на скорой в областную клиническую больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pomosh babushke (7) После того, как бабушку навестили журналисты и волонтеры, пенсионерке вызвали скорую помощь. Валентину ДУБОВСКУЮ забрали в больницу. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, пенсионерка получила обморожение обоих стоп 2-3 степени. Сейчас решается вопрос об ампутации пальцев на уровне фаланг пальцев. - На сегодняшний день бабушке требуется взрослые памперсы, влажные салфетки, - рассказали волонтеры. Напомним, 83-летняя одинокая пенсионерка в центре Уральска живет в жутких условиях. У нее в квартире скопилась огромная куча мусора. Полжизни Валентина ДУБОВСКАЯ проработала в театре и детском саду. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА