Иллюстративное фото с сайта Om1.ru - Мы решили этот вопрос взять под контроль из-за распространившихся игр "Синий кит" и "Тихий дом", а также других различных суицидальных групп. Этот вопрос будет выносится в школах на родительских комитетах. Мы надеемся на поддержку и понимание родителей. Нужно остановить подростковый суицид, - заявил Серик ШАПКЕНОВ. По словам градоначальника, в школах города психологи ведут активную профилактическую работу с учащимися во избежание распространения опасных игр.