Сегодня, 15 февраля, в областном акимате прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам начальника ДЧС ЗКО Жасулана ДЖУМАШЕВА, сотрудникам ДЧС приходится выполнять работу за "КазахАвтоЖол". - Они не выезжают на вызовы, когда надо вытаскивать машины из заносов или кюветов. На днях был случай, когда с трассы слетел большегруз и приехавшие на вызов сотрудники "КазахАвтоЖол" при вытягивании машины оторвали у своего трактора фаркоп. Когда они покупают технику, не думают о том, какие ситуации могут быть зимой. Покупают тракторы, которыми только трассы чистить можно. Им нужны тягачи, манипуляторы на базе "КамАЗа" или двухлебедочная техника, - заявил Жасулан ДЖУМАШЕВ. Главный инженер ЗКОФ РГП "КазахАвтоЖол" Нуридин МУХАМБЕТОВ с обвинениями начальника ДЧС не согласен, он говорит, что свою работу они выполняют, а вот что касается буксировки большегрузов, то на это у них нет техники. - В нашем автопарке нет техники, которая бы вытаскивала машины из кюветов. Если мы своими тракторами сейчас станем это делать, то просто их сломаем, они на это не рассчитаны. В этом году мы закупили 8 единиц техники, но на них нет фаркопов, чтобы цеплять машины, - отметил Нуридин МУХАМБЕТОВ. Свое мнение о работе "КазахАвтоЖол" высказал и аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, который отметил, что они не реагирует на вызовы экстренно и зачастую приезжают позже других служб. - Если вы считаете, что "КазахАвтоЖол" не выполняет свою работу, то напишите об этом мне, мы во всем разберемся и привлечем их за это - заключил прокурор ЗКО Сапарбек НУРПЕИСОВ.