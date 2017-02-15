Вчера, 14 февраля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории МИНИНОЙ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gn3a17263 Фото с сайта informburo.kz Уголовное дело в отношении подсудимого Валерия АРЖАНОВА 1984 года рождения рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого с участием присяжных заседателей. Обвиняемого судили по пяти статьям УК РК: статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Во время судебного процесса статья 121 части 4 "Насильственные действия сексуального характера" была исключена. Обвинители запрашивали максимальную меру наказания для подозреваемого – пожизненное лишение свободы. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области приговорил подсудимого по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории МИНИНОЙ к 25-ти годам лишения свободы. Отбывать наказание Аржанов будет в исправительной колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Намиг ВЕЛИЕВ заявил, что вынесенный судом присяжных приговор будет обжалован, так как его подзащитный не признавал и не признает свою вину. Приговор не вступил в законную силу. Известно, что Валерий АРЖАНОВ женат и имеет 5-летнего сына. Трагический случай с шестилетней Викой из Актау произошёл в конце августа 2016 года. Девочку похитили и изнасиловали. Её нашли в тяжёлом состоянии в районе дачного массива. Девочку сперва лечили врачи из Актау. Позже её транспортировали в Астану. 21 ноября Вика МИНИНА умерла. Регина ЯСНАЯ