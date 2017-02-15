- В месяц моему помощнику оплачивается всего лишь за 116 часов рабочего времени вместо 160. Помощнице запретили сопровождать меня по городу, отменили прогулки. Я прошу навести вас порядок в городском собесе, - пожаловался заместитель председателя ОО "Мөлдір көз" Виктор ПЯСТОЛОВ. Также инвалид попросил проверить деятельность руководителя городского отдела занятости и соцпрограмм Нурлы ХАБИЕВОЙ, которая по словам мужчины, нарушает права инвалидов. На жалобы инвалида аким города ответил, что деньги, выделенные из бюджета по трансферту, не могут расходоваться не по назначению. И присвоить их никто не может. - А что же касается начальника городского отдела занятости и социальных программ, то прошлогодняя проверка нарушений в ее работе не выявила. Если будет нужно, мы еще раз проверим ее, - заключил Серик ШАПКЕНОВ.