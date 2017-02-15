Популяция сайги в ЗКО на сегодняшний день составляет около 70 тысяч особей. Как рассказал начальник отдела природоохранной полиции МПС ДВД ЗКО Еламан ВАЛИЕВ, ареал обитания сайги в нашей области охватывает 5 районов. - К сожалению данный вид животных является исчезающим видом, он запрещен в пользовании, но несмотря на это охота на сайгаков продолжается. Стимулирует данный факт большой спрос на рога в восточной медицине. С начала 2017 года имеются 4 факта задержания браконьеров. В Жангалинском районе - 2 факта, Бокейординском районе - один, и еще один факт зарегистрирован по перевозке дериватов (рогов) в количестве 150 штук, - пояснил Еламан ВАЛИЕВ. По всем 4 фактам заведены уголовные дела, которые на сегодняшний день находятся в производстве. Как сообщил Еламан ВАЛИЕВ, в одном случае с рогами сагаков задержали сотрудников охотзоопрома. Еще за один факт браконьерства были привлечены сотрудники полиции. Стоит отметить, что из 22 случая браконьерства, зарегистрированных в прошлом году, до суда дошло 7 дел.