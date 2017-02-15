В Акорде сегодня Нурсултан НАЗАРБАЕВ встретился с акимом Актюбинской области Бердыбеком САПАРБАЕВЫМ. Аким рассказал президенту о социально-экономическом развитии области по итогам 2016 года.

Фото АкордыНурсултан НАЗАРБАЕВ отметил, что несмотря на то, что Актюбинская область является перспективным промышленным регионом, экономический вклад области в ВВП страны ежегодное снижается. - Эта тенденция началась с 2012 года. Нам необходимо найти причины и принять соответствующие меры. Если хотим повысить экспорт сельскохозяйственной продукции, то следует обратить внимание на развитие объектов перерабатывающей промышленности, - подчеркнул Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Президент Казахстана обозначил приоритеты работы в социальной сфере области, включая увеличение количества детских садов, решение вопросов ремонта школ, находящихся в аварийном состоянии, а также ликвидации третьей смены в некоторых образовательных учреждениях. - Также отмечаю низкое качество автомобильных дорог в Актюбинской области. Следует уделить внимание наиболее важным для населения объектам, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Аким Актюбинской области доложил о проделанной работе в целях улучшения экономической ситуации в регионе, в том числе развития промышленного сектора, привлечения инвестиций в аграрную отрасль и обеспечения занятости населения. - По итогам года наблюдается рост по основным показателям социально-экономического развития области. Самое главное - мы не допустили роста безработицы. В результате своевременной реализации государственных программ в прошлом году было создано 16 тыс новых рабочих мест, - сказал Бердыбек САПАРБАЕВ. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.