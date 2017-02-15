Фото читателя - Мы посыпаем дороги специальной смесью песка и соли днем при солнечной погоде, чтобы к вечеру раствор полностью растопил лед. После этого наши трактора-щетки очистят дороги, - рассказал заместитель директора ТОО "Спецавтобаза" Кимеядин ШМАНОВ. При этом коммунальщики не ограничатся лишь центральными улицами. Раствором намерены обработать тротуары, территории вокруг остановок, пешеходные дорожки. - Мы обработаем реагентами теневую сторону домов, куда днем солнечные лучи не поступают, - поделился Кимеядин ШМАНОВ. Гололед в Атырау образовался после ледяного дождя, прошедшего в начале февраля. За первые 4 дня от ледяной корки на дорогах пострадали свыше 250 человек. Однако, на борьбу с гололедом коммунальщики вышли спустя неделю, когда на улице значительно потеплело.