Серебристая "Лада Приора" направлялась по улице Конкина в строну поселка Деркул. Еще один автомобиль "Приора" белого цвета ехал в том же направлении. По словам очевидцев, белая "Приора" стала перестраиваться на соседнюю полосу движения по левой стороне, при этом не пропустив серебристую "Приору". Произошло столкновение, от которого серебристый автомобиль выбросило на обочину. Пострадавших нет. Водители обоих машин отказались от комментариев.