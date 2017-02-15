Об этом рассказал аким города Серик ШАПКЕНОВ в ходе отчета перед населением. Градоначальника возмутила бездеятельность кооперативов собственников квартир в Атырау, которые, как выяснилось, собирают немалые деньги с жильцов на свои нужды. В ходе аудита одного из кооперативов оказалось, что за 5 лет его оборот составил 70 млн тенге. В год выходит примерно до 14 миллионов. - Вы знаете, что именно такая же сумма уходит на содержание акимата сельского округа Геолог? - поделился Серик ШАПКЕНОВ с присутствующими. Как рассказала корреспонденту портала "Мой ГОРОД" председатель ассоциации КСК города Атырау Гульнар САЛИХОВА, в кооперативе "Каспий Толкыны" была проведена проверка, в работе председателя КСК нарушений обнаружено не было. - Все средства были в целости и сохранности, здесь велся полный учет денег, сколько и на что было направлено. К сожалению, председателю данного КСК пришлось покинуть свой пост 30 января из-за разногласий в коллективе, - рассказала Гульнар САЛИХОВА. К слову, председатель ассоциации КСК Атырау предложила акиму провести отдельную встречу по работе всех городских кооперативов собственников квартир. Так как со стороны жильцов нареканий становится все больше, а идти на общий диалог из них мало кто желает.