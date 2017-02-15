Осужденный Кушекбаев рассказал, что в уральской колонии его никто не пытал
Мать осужденного Жениса КУШЕКБАЕВА Алима записала видеообращение к президенту РК о привлечении к уголовной ответственности сотрудников уральской колонии РУ-170/2. Созданная по поручению прокурора области группа проверила все доводы матери, указанные в обращении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил старший помощник прокурора области Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ, для проверки привлекли специалистов уполномоченных государственных органов. Все следственные действия проводились с участием директора филиала "Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности" и члена национального превентивного механизма Павла КОЧЕТКОВА.
-Управлением специальных прокуроров прокуратуры области по применению пыток в отношении Кушекбаева и доведения осужденных до самоубийства проведено досудебное расследование по статье 146 УК РК, - рассказал Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ.
По словам старшего помощника прокурора, допрошенный Кушекбаев показал, что пыток в его отношении не было, и в отношении других осужденных он не видел, но слышал от других осужденных, таких как Усенов и Богомаз, которые могут подтвердить, что Бекбергенова систематически избивали сотрудники колонии Есенгельдин и Мурзашев. В августе 2016 года, не выдержав пыток, Бекбергенов совершил суицид путем повешения в туалете.
В прокуратуре уточнили, что основанием написания жалобы на администрацию колонии послужил конфликт между матерью Жениса КУШЕКБАЕВА и сотрудниками учреждения из-за отказа длительного свидания с его племянником.
Как сообщили в прокуратуре, согласно заключению судмедэкспертизы, на теле Кушекбаева не было каких-либо телесных повреждений.
Стоит отметить, что во всех показаниях, которые даны осужденными уральской колонии, написано, что никто из них не видел пыток со стороны сотрудников колонии Есенгельдина и Мурзашева.
Начальник учреждения РУ-170/2 Сагындык УТЕШКАЛИЕВ отметил, что за время отбывания наказания осужденный Кушекбаев имеет 6 взысканий, из которых последние два получил в РУ 170/2.
- По результатам расследования, доводы о применения пыток в отношении осужденных не нашли своего подтверждения, - подвел итог Павел КОЧЕТКОВ.
9 февраля 2017 года спецпрокурор области прекратил досудебное производство в порядке статьи 35 УПК РК, за отсутствием состава преступления.
Кристина КОБИНАФото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!