Как сообщил старший помощник прокурора области Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ, для проверки привлекли специалистов уполномоченных государственных органов. Все следственные действия проводились с участием директора филиала "Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности" и члена национального превентивного механизма Павла КОЧЕТКОВА. -Управлением специальных прокуроров прокуратуры области по применению пыток в отношении Кушекбаева и доведения осужденных до самоубийства проведено досудебное расследование по статье 146 УК РК, - рассказал Тимурлан ИСМАИЛБАЕВ. По словам старшего помощника прокурора, допрошенный Кушекбаев показал, что пыток в его отношении не было, и в отношении других осужденных он не видел, но слышал от других осужденных, таких как Усенов и Богомаз, которые могут подтвердить, что Бекбергенова систематически избивали сотрудники колонии Есенгельдин и Мурзашев. В августе 2016 года, не выдержав пыток, Бекбергенов совершил суицид путем повешения в туалете. В прокуратуре уточнили, что основанием написания жалобы на администрацию колонии послужил конфликт между матерью Жениса КУШЕКБАЕВА и сотрудниками учреждения из-за отказа длительного свидания с его племянником. Как сообщили в прокуратуре, согласно заключению судмедэкспертизы, на теле Кушекбаева не было каких-либо телесных повреждений. Стоит отметить, что во всех показаниях, которые даны осужденными уральской колонии, написано, что никто из них не видел пыток со стороны сотрудников колонии Есенгельдина и Мурзашева. Начальник учреждения РУ-170/2 Сагындык УТЕШКАЛИЕВ отметил, что за время отбывания наказания осужденный Кушекбаев имеет 6 взысканий, из которых последние два получил в РУ 170/2. - По результатам расследования, доводы о применения пыток в отношении осужденных не нашли своего подтверждения, - подвел итог Павел КОЧЕТКОВ. 9 февраля 2017 года спецпрокурор области прекратил досудебное производство в порядке статьи 35 УПК РК, за отсутствием состава преступления.