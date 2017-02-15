Путешественники приехали домой, в испанский городок Эстепоне 13 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ispancy (1) Хосе и Патрисия рассказали, что дорога домой была очень долгой из-за поломки автомобиля в Уральске. - Мы благополучно прибыли на родину. Все-таки мы планируем еще раз навестить Уральск. Нам очень понравилась ваша страна и ваши люди. Спасибо огромное, что вы нас так поддержали, - сказала Патрисия. Напомним, пара путешественников из Испании застряла в Уральске в середине января. Они побывали в 13 странах и преодолели более 16 тысячи км. В Уральске они провели 5 дней, ожидая, пока их автомобиль отремонтируют. ispancy (3) ispancy (2) ispancy (1) Кристина КОБИНА Фото предоставлено Хосе и Патрисией