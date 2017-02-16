16 февраля в ЗКО потеплеет и пойдёт снег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Столбик термометра днем покажет всего -6...-8 градусов, ночью температура воздуха составит также -6..-8 градусов. После почти 30-градусных морозов на прошлой неделе - это настоящая оттепель.