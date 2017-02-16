Как сообщили в суде, в январе 2017 года возле школы №9 города Кульсары сотрудники ювенальной полиции задержали 13-летних учеников 8 класса, которые плевали шелуху от семечек прямо на землю. В отношении их родителей был составлен протокол об административном правонарушении по статье 435 ("Хулиганство, совершенное несовершеннолетним) КоАП РК.

На судебном заседании в своих пояснениях родители защищали своих детей. рассказав, что их дети учатся хорошо, являются примерными учениками школы. А поступок детей объяснили просто: они не знали, что нельзя бросать шелуху от семечек в общественных местах.

Постановление суда родителям наложили административные взыскания в виде штрафа по 11 118 тенге.