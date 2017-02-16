Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 16 февраля, в здании областного акимата прошло заседание общественного совета, где Алтай КУЛЬГИНОВ провел свой отчет. Во время заседания акиму области задали вопрос о том, будет ли построена объездная дорога Деркул-Саратов. - Сейчас в приоритете у нас строительство дорог в областном центре и в районах. Ко многим школам и детским садам нет подъездных путей, поэтому мы для начала построим их, а потом уже объездную дорогу, - пояснил глава региона. - Однако в этом году мы начнем строительство соединения двух трасс - это Уральск-Атырау и Уральск-Саратов. Благодаря соединению этих трасс мы снизим транзитный поток большегрузов через город. Кроме того, в 2018 году планируется завершить реконструкцию дороги до российской границы в строну Саратова. А после начнется капитальный ремонт Оренбургской трассы.