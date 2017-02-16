Семья Рахмановых-Кожаназаровых никак не может оправиться после пожара. Супруги с 5 детьми выживают на мизерные пособия - 17 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Дети мечтают досыта наесться и никогда не мерзнуть дома
Рахмановы живут в пригородном поселке Геолог. Их дом сгорел ровно 2 года назад. Огонь уничтожил все: от документов до мебели. Глава семьи Берик РАХМАНОВ обошел все инстанции, но, не найдя помощи и поддержки от государства, взял кредит и начал строительство нового дома в том же дворе. Однако, денег хватило лишь стены, окна и крышу.
Сам кормилец - безработный, попал под сокращение в одной из строительных фирм. Жена - домохозяйка, печет дома булочки и торты и продает их на городском рынке.Глава семьи сам построил дом после пожара, но на утепление не хватило средств
Сегодня в недостроенном доме очень холодно, несмотря на проведенное отопление. Неутепленные стены пропускают все тепло на улицу. По словам супруги Берика РАХМАНОВА, самая заветная мечта ее детей - покушать и попить чай в тепле и уюте.
- Одежду и мебель нам помогли собрать соседи, один бизнесмен покупал нам продукты на протяжении года. Благо, что дети этой зимой не болели, мы не тратили деньги на лекарства. Они у нас очень закаленные, - рассказывает Мира КОЖАНАЗАРОВА.
- В настоящее время мы помогаем найти главе семейства подработку на строительных обьектах местных предпринимателей, помогли получить справку о том, что они являются погорельцами и прописаться, так как эта территория дач, - рассказал замакима Геологского сельского округа Жандос ШАДАНОВ.
Как выяснилось, документы, удостоверяющие личность, имеются только у главы семейства. Остальным же членам семьи их только предстоит восстановить.
- Для этого нам нужно ехать в Индерский район и выписываться оттуда, но у меня нет ни времени, ни денег, - рассказывает Мира КОЖАНАЗАРОВА.
Сейчас семья нуждается в продуктах питания и материальной помощи.
В семье воспитываются пять малолетних детей. Имена детям родители выбрали самые известные: Нурсултан, Сара, Имангали, Касымжомарт и Динмухамед. Родители надеются, что возможно, в будущем их 4 сына и дочь станут достойными гражданами своей страны.
Связаться с семьей можно по телефону: +7747-297-19-07.
Камилла МАЛИК