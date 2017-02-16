Иллюстративное фото из архива "МГ" На общественном совете председатель ОО «Центр русской культуры» Сергей ПОГОДИН попросил акима ЗКО навести порядок на кладбище, которое находится на Свистун горе. - Рано или поздно мы все там окажемся, поэтому было бы неплохо навести порядок на кладбище. Ежегодно со стороны жителей мы слышим очень много нареканий, - отметил Сергей ПОГОДИН. На что Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, что ремонт готовы начать уже в этом году, необходимо только сказать, что именно там надо сделать. - Вы внесите предложения о том, какие конкретно работы там надо провести. Знаю, что необходимо установить ограждение, чтобы пасущийся скот не заходил на могилы. Возглавьте инициативную группу и напишите план, по которому мы начнем работу, - заявил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что ежегодно горожане жалуются на то, что с территории кладбища не вывозят мусор, и он кучами складируется там годами. Также уральцы недовольны дорогой, по которой невозможно проехать после таяния снега и в слякоть, а когда дорога просыхает, то остаются метровые колеи.