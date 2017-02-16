Для начала планируется поставить ограждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" На общественном совете председатель ОО «Центр русской культуры» Сергей ПОГОДИН попросил акима ЗКО навести порядок на кладбище, которое находится на Свистун горе. - Рано или поздно мы все там окажемся, поэтому было бы неплохо навести порядок на кладбище. Ежегодно со стороны жителей мы слышим очень много нареканий, - отметил Сергей ПОГОДИН. На что Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, что ремонт готовы начать уже в этом году, необходимо только сказать, что именно там надо сделать. - Вы внесите предложения о том, какие конкретно работы там надо провести. Знаю, что необходимо установить ограждение, чтобы пасущийся скот не заходил на могилы. Возглавьте инициативную группу и напишите план, по которому мы начнем работу, - заявил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что ежегодно горожане жалуются на то, что с территории кладбища не вывозят мусор, и он кучами складируется там годами. Также уральцы недовольны дорогой, по которой невозможно проехать после таяния снега и в слякоть, а когда дорога просыхает, то остаются метровые колеи.