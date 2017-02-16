По словам акима Каратобинского района Асхата ШАХАРОВА, трагический случай произошел вблизи райцентра. - Замерзший мужчина оказался жителем села Пугачево Бурлинского района, а женщина была местной. Еще 14 февраля они отправились на точку Уркиш. В тот же день связь с ними была прервана. Своими силами мы пытались их найти, объезжали территорию на транспорте. Уже 15 февраля прибыли ДЧС на поиски погибших. Сегодня утром были найдены тела, - рассказал Асхат ШАХАРОВ.