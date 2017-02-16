На заседании общественного совета ЗКО председатель общественного совета Зеленовского района Любовь ШМАРИНА попросила внести в закон о самоуправлении некоторые поправки. - На сегодняшний день решение о назначении кандидата на пост сельского акима принимается населением совместно с депутатами, и уже на сессии маслихата его утверждают. Почему бы не сделать так, чтобы население и мы, представители общественных советов районов, также могли участвовать и в процессе принятия решения об увольнении сельского акима, - заявила Любовь ШМАРИНА. - А пока это решение принимает только аким области. На это предложение Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, что не всегда есть возможность собрать сессию маслихата, чтобы принять общее решение. - Бывают случаи, когда человек по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья, по каким-то другим причинам больше не может занимать должность сельского акима, а сессию надо ждать еще долго, так как мы проводим ее раз в квартал, поэтому решение принимает аким области. Однако я думаю, можно решать этот вопрос без сбора всех депутатов, а только активом, поэтому такое предложение можно внести, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Кроме того, глава региона сообщил, что в бюджетный кодекс были внесены изменения, и сельские акимы теперь тоже будут иметь свой бюджет, распределением которого будут заниматься сами. - Налоговые поступления будут идти на ремонт дороги, тротуара, детской площадки или дома культуры в селе. Этот вопрос будет решаться уже на месте вместе с общественными советами, - заключил Алтай КУЛЬГИНОВ. Любовь ШМАРИНА попросила акима области также обратить внимание на состояние дорог в районном центре Зеленовского района поселке Переметное. - На ближайшей сессии областного маслихата я внесу предложение о ремонте дорог в поселке Переметное. Всего на ремонт сейчас требуется 700 млн тенге, но мы пока можем выделить только 330 млн тенге, - резюмировал Алтай КУЛЬГИНОВ.