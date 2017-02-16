По словам Болата АМИРГАЛИЕВА, сейчас ТОО "Жайык таза кала" работает в круглосуточном режиме. - Ежедневно на улицы выходит 120-130 различной техники, из них 58 единиц спецтехники. По вывозке снега мы сейчас усиленно работаем на затапливаемых участках - Сарытау, Жулдыз, Старый аэропорт, второй рабочий поселок, Ремзавод, поселок Деркул, - сообщил руководитель предприятия. Болат АМИРГАЛИЕВ отметил, что этом году вывезено 456 тысяч кубов, что на 120 тыс больше, чем в прошлом году. - На сегодняшний день идет подготовка к весеннему паводку. К примеру, в Сарытау, есть отведенные каналы которые уже работают три года. Занимаемся очисткой канала, проводим все работы которые необходимо проводить против паводка. Также есть свои индивидуальные насосы и машины, которыми будем вывозить воду, - руководитель ТОО "Жайык таза кала".