Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДВД ЗКО напомнили, что нарушителям правопорядка, которые не осознают своей вины и вовремя не оплачивают штраф, грозит арест по статье 669 КоАП РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа». В ходе проведенных рейдовых мероприятий на сегодняшний день по этой статье составлено 11 административных протоколов. - 15 февраля этого года решением Специализированного административного суда города Уральска был подвергнут административному аресту на 3 суток 35-летний мужчина, который имел два неоплаченных штрафа, а именно: по статье 441 ч.1 КоАП РК «Нарушение запрета потребления табачных изделий в отдельных общественных местах» – штраф в размере 6363 тенге; и по статье 601 ч.1 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» – штраф в размере 10605 тенге, - пояснили в ДВД ЗКО.