«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если они, конечно, у вас есть» - этот призыв сейчас становится все более актуален, но все менее исполним. Непонятно, в какой валюте и в каких кассах лучше хранить.
По итогам прошлого года, как следует из исследования Национального банка, самым доходным вложением оказался российский рубль. Рублевые депозиты в казахстанских банках принесли годовую доходность 19%, а в российских банках и вовсе 29%. Такие высокие цифры вызваны не столько высокой процентной ставкой, сколько беспрецедентным укреплением российской валюты. За прошлый год ее курс по отношению к американскому доллару вырос на 17% (вопреки прогнозам о том, что произойдет обвал до 100 рублей за доллар).
По отношению к нашему тенге российский рубль окреп более чем на 8%. В 2015 году девальвация у нас проводилась с тем расчетом, чтобы восстановить паритет с рублем 1 к 5. Но сейчас за рубль дают уже 5,5 тенге. Поэтому и получилось, что активы в российской валюте принесли своим владельцам наибольший выигрыш.
Второе место в гонке за доходностью занял тенге. Хоть наша валюта и ослабла в сравнении с рублем, но все же окрепла по отношению к доллару и евро. К тому же в течение года сохранялись высокие ставки по тенговым депозитам – в среднем 14,6%.
Собственно, список инструментов, принесших реальную доходность в прошлом году, на этом и заканчивается. Все остальное обеспечило доход ниже инфляции (официальный показатель 8,5%). Не помогли заработать ни вложения в золото, ни депозиты в долларах и евро.
Наихудшим вариантом, по выводам Нацбанка, оказалось хранение наличности. Причем наибольшие убытки принесли наличные тенге, поскольку инфляция у нас самая высокая. Что касается доллара, то способ его хранения не слишком влияет на доходность. Если держишь на депозите, получишь 1% годовых, если в наличности, то потеряешь 1% (уровень американской инфляции).
Что предстоит в этом году? Куда пристроить сбережения? Российский рубль по-прежнему крепнет, хотя монетарные власти соседнего государства пытаются действовать на его ослабление – это нужно для поддержки бюджета и экспортного сектора. То есть рубль может вновь принести хороший доход, но фактор непредсказуемости достаточно высок. К тому же никто не может поручиться, что стоимость нефти останется на нынешнем уровне - около 55 долларов за баррель, а не упадет вновь ниже 40 долларов, потянув за собой и рубль.
Наш родимый тенге подвержен тем же самым факторам. Вложения и в рубль, и в тенге остаются рискованными, учитывая непредсказуемый характер обеих валют. Они формально отпущены в свободное плавание, но на деле на них влияют не только объективные макроэкономические силы.
Выводы Нацбанка о хорошей доходности вложений в тенге далеко не так однозначны. Во-первых, инфляция также высока, и ее снижение до 8,5% по итогам 2016 года - лишь усредненная официальная цифра. По многим сегментам товаров цены выросли намного больше. Стало быть, реальная доходность сбережений в национальной валюте оказалась ниже.
Ставки по валютным депозитам уже медленно стремятся к нулю. Но проблема в том, что начинают снижаться и ставки по тенговым вкладам. С начала года они с 14-15% уменьшились до 10-11%, в то время как инфляция разогналась почти до 10%. Это означает, что реальная доходность нулевая. Хранить тенге в банках имеет смысл лишь для того, чтобы хотя бы компенсировать инфляцию. Возможно, инфляция дальше вновь пойдет на снижение, но очевидно, что падать будут и ставки вознаграждения. Мы идем по российскому сценарию, а там банки уже отказались от двузначных ставок по рублевым вкладам.
Что же еще может предложить финансовый рынок тем казахстанцам, кто не хочет сберегать деньги под матрасом? Практически ничего. Программу «Народное IPO», предлагавшую населению акции крупных госкомпаний, окончательно свернули. Без нее самостоятельным инвесторам ловить на отечественном полуживом фондовом рынке нечего.
Инвестиции в недвижимость, некогда популярные среди казахстанцев, сейчас скорее убыточны, чем прибыльны, если рассчитывать на рост стоимости. Зарабатывать можно разве что на аренде, да и к той сейчас ужесточаются требования.
За прошлый год срочные вклады населения выросли с 6 триллионов 594 миллиардов тенге до 7 триллионов 93 миллиардов тенге, то есть почти на 8%. Главными причинами стали поступления денег от легализации капиталов и переток средств из валютных депозитов в тенговые. Однако в нынешнем году эти факторы роста уже исчерпаны – легализации больше не будет, а ставкам по валютным вкладам падать дальше некуда.
Фактически, в стране создаются условия
, когда массив денег, накопленных населением – конечно, он относительно небольшой, но он есть – становится лишним. И все это на фоне дефицита финансовых ресурсов для экономики. Налицо острейшая структурная проблема, которая властями не то что не решается, а даже не распознается.
Сагит Оспанов
