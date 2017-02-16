8 лет назад Жанара АРАЛБАЕВА оставила свою маленькую дочь Асему и гражданского мужа и уехала из поселка Рубеженское Зеленовского района на свадьбу к родственникам в поселок Тайпак. По словам двоюродной сестры Асемы Альфии ЯНГИРОВОЙ, мама девочки обещала приехать через два дня, однако по сей день она так и не объявилась. - Асема - один ребенок в семье. Жанара с моим дядей не были женаты, и девочка была записана на ее фамилию. Когда Жанара уезжала, то забрала все документы, в том числе и свидетельство о рождении дочери. Сейчас Асеме уже 13 лет, она ходит в школу. Была проблема устроить ее в школу без каких-либо документов, учителя и директор пошли нам на встречу и взяли в первый класс. Сейчас Асема в школе учится под фамилией отца - Янгирова, - сообщила родственница девочки. Альфия ЯНГИРОВА также рассказала, что документы родной отец сделать девочке сам не может, поэтому они и ищут биологическую мать Асемы. - В прошлом году Асемой заинтересовались органы опеки. Они нашли Жанару АРАЛБАЕВУ. Как оказалось, она уже сменила фамилию, и у нее родились две дочери. По какой причине она забыла про своего старшего ребенка, нам неизвестно. Вообще она всегда мечтала уехать из поселка в город. Вот и уехала, - пояснила родственница девочки. - Мы обратились в акимат, чтобы сделать девочке свидетельство о рождении, но там нужна мать. Родные хотят найти Жанару АРАЛБАЕВУ, чтобы она написала отказ от дочки или же записала ее на свою фамилию и восстановила Асеме документы.