В 2016 году операторы центра было приняли 4373 телефонных звонков, из них 358 обращений по проблемам оказания медицинских услуг. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, по плану сроки перехода здравоохранения в систему обязательного медицинского страхования перенесли с января этого года на январь 2018 года. - С 1 июля 2016 года был организован фонд социального медицинского страхования, в который и будут собираться и аккумулироваться взносы населения. В рамках страховой медицины выделяются три основных пакета по оказанию медуслуг. Это гарантированное оказание бесплатной помощи, обязательное социальное медицинское страхование и добровольное медицинское страхование, - поснила Маншук АЙМУРЗИЕВА. Также Маншук АЙМУРЗИЕВА отметила, что в категорию первого пакета оказания медицинской помощи относятся скорая помощь, лечение социально-значимых заболеваний, таких как онкология, туберкулез, ВИЧ и прочие. Кроме того, пакетом пользуются дети до 18 лет, студенты, оралманы в течение одного года, инвалиды, ухаживающие за инвалидами и пенсионеры. - По второму и третьему пакетам медицинская помощь оказывается только по внесению взносов медстрахования. Ими будет пользоваться основная работающая часть населения - госслужащие, бюджетные работники, работники коммерческих структур и самозанятое население, - сообщила замруководителя облздрава. - В основном люди обращаются за справочной информацией о приеме врачей или же спрашивают, в какой аптеке можно найти лекарственный препарат. Еще с нами в call-центре работает психолог на случай, если понадобится психологическая помощь пациенту, - рассказывает оператор центра Акылбек МОЛДАХМЕТОВ. Сall-центр принимает обращения от населения с понедельника по пятницу с 8 утра до 20.00 по номеру телефона: 24-00-06.