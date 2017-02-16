Призовой фонд турнира составит 600 тысяч тенге. Об этом корреспонденту портала сообщил руководитель Атырауского филиала по национальным видам спорта Онербек ЖАНБАЛА. - В ходе турнира будут определены трое победителей. За первое место участник турнира получит 300 тысяч тенге, за второе - 200 тысяч тенге, за третье 100 тысяч. Спортивный праздник будет проходить в течение двух дней. Охотники должны будут преодолеть 4 этапа состязаний, - рассказал Онербек ЖАНБАЛА. Торжественное открытие турнира «Қансонар-2017» состоится 18 февраля в 10.00 в ФОКе Атырау. Само же состязание пройдет в селе Жанаталап возле ипподрома «Құлагер». Участие в турнире примут 30 сильнейших беркутчи со всех регионов Казахстана, которые привезут 30 беркутов и 7 ястребов. Атыраускую область на конкурсе представят 4 беркутчи. - Поддержку в проведении и организации турнира окажет областной акимат, а также одно из крестьянских хозяйств области, - рассказал Онербек ЖАНБАЛА. Отметим, что в последний раз в Атырауской области подобный турнир проводился в Атырауской области в 2008 году.