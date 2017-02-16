12,5 млн тенге АО "ЖТЭ" задолжало своему поставщику, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в производстве специализированного межрайонного экономического суда ЗКО находится гражданское дело по иску одного из ТОО о взыскании неустойки в размере 12,5 млн тенге с АО «Жайыктеплоэнерго» за несвоевременную оплату по договору. - От истца поступило заявление, в котором ТОО просило суд наложить арест на имущество и расчетные счета АО «Жайыктеплоэнерго», - отметили в пресс-службе суда ЗКО. Суд, рассмотрев заявление, принял решение о его частичном удовлетворении и наложил арест на имущество "Жайыктеплоэнерго" в пределах суммы заявленного иска, а в наложении ареста на расчетные счета отказал. - Свой отказ суд мотивировал тем, что наложение ареста на расчетные счета АО «ЖТЭ» является нецелесообразным, поскольку данная организация обеспечивает регион энергией. Арест счетов приведет к приостановлению расчетов с поставщиками, отсутствию возможности проведения государственных закупок запасных частей, оборудования и услуг, необходимых в период отопительного сезона, - пояснили в пресс-службе областного суда. Напомним, в 2016 году АО "ЖТЭ" было должно около полумиллиарда тенге АО "КазТрансГазАймак" за поставку газа.