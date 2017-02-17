Умные головы вычислили, что стоимость хлеба из пшеницы в Уральске составляет 183 тенге за килограмм. Рост по сравнению с прошлым годом составил сразу 30%. Однако уральские хлебопеки усомнились в точности этих данных. По их мнению, цена, установившаяся еще в начале прошлого года, существенно не менялась. - В наших торговых точка хлеб высшего сорта стоит 90 тенге. Буханка весит 620-650 граммов. Получается, что килограмм хлеба стоит 150 тенге, но никак не 183. Аналитики преувеличивают. В некоторых магазинах существует большая накрутка на продукты питания. Поэтому людям стоит покупать хлеб в фирменных магазинах или крупных торговых сетях. Хлеб первого сорта у нас год назад стоил 70 тенге и сейчас стоит также. Конкуренция очень большая. Поэтому цена не повышается, - пояснил директор хлебопекарного предприятия Олег ТАЛЕЦКИЙ. Стоит отметить, что на днях вопросы цены и качества хлеба пытались решать на уровне Сената парламента РК. Дарига НАЗАРБАЕВА потребовала чиновников министерства сельского хозяйства ответить, почему подорожал продукт номер один. Также сенаторов беспокоит качество хлеба.