Сегодня, 17 февраля, в теннисном центре начался отчет акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА. Свои вопросы, жалобы и пожелания можно оставить по номеру телефона 31-01-01. Стоит отметить, что это первый отчет Алтая КУЛЬГИНОВА перед населением на посту главы региона.