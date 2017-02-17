Иллюстративное фото с сайта http://www.nashgorod.ru Так, пандус, предназначенный для инвалидов в одной из атырауских школ, дети превратили в настоящий каток, где проводят свободное время до и после школы. Облюбовали школьники и обледенелые лестничные ступени, которые по-видимому уже давно никто не очищал от снега и льда. Видео "аттракционов" у школы №16 прислал родитель школьников на горячую линию WhatsApp портала "Мой ГОРОД" в Атырау. 8KFqR6Bqw30 Фото обледенелого пандуса у единственной поликлиники Жылыойского района разместил возмущенный пользователей в одном из автомобильных сообществ.Фото с паблика zello_atyrau - Здравствуйте. Прошу принять во внимание. Это единственная поликлиника на весь Жылыойский район. В таком состоянии находится пандус для инвалидов-колясочников и плюс ко всему сверху падают метровые сосульки. Не огражден и не очищен даже после жалоб. Мамаши с детьми на колясках тоже поднимаются по этому пандусу, рискуя жизнью, - пишет пользователь.