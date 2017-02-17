На своем отчете перед населением аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что сейчас ведутся переговоры с местными предпринимателями и инвесторами из других стран. - Мы являемся транзитным коридором. Через Уральск в Москву везут овощи и фрукты. Нам необходимы овощехранилища вместимостью 50 тысяч тонн, а у нас сейчас всего 10 тысяч тонн овощей и фруктов может храниться. Поэтому мы ведем переговоры с российскими партнерами на эту тему. Об итогах переговоров мы сразу же сообщим, - заключил Алтай КУЛЬГИНОВ.