Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима области Алтая КУЛЬГИНОВА, в 2017 году будет проведен средний ремонт на автодорогах местного значения Аксай-Жымпиты, Чапаево-Жангала, Уральск-Кирсаново, Барбастау-Акжайык-Индер и Большой Чаган-Переметное. На ремонт из республиканского бюджета выделено 3,9 млрд тенге и из местного - 2,8 млрд тенге. Также глава региона напомнил, что весной начнется ремонт дорог в областном центре. - Скоро мы начнем ремонтировать дороги в Уральске. Будут заторы и пробки, но прошу вас не ругать нас и потерпеть, все делается для того, чтобы мы ездили по ровным дорогам, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.