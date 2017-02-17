Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ, после открытия новой городской многопрофильной больницы освободилось здание областной больницы. - Мы планируем отремонтировать пустующее здание и открыть там поликлинику №7,- отметил Кульгинов. - В 2016 году мы решили вопрос с очередями в поликлиниках и установили электронные табло, чтобы пациентам было удобнее. Кроме того, в планах на 2017 год ремонт 20 объектов здравоохранения в ЗКО на общую сумму 750,5 млн тенге.