Об этом аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал на своем отчете, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ, после открытия новой городской многопрофильной больницы освободилось здание областной больницы. - Мы планируем отремонтировать пустующее здание и открыть там поликлинику №7,- отметил Кульгинов. - В 2016 году мы решили вопрос с очередями в поликлиниках и установили электронные табло, чтобы пациентам было удобнее. Кроме того, в планах на 2017 год ремонт 20 объектов здравоохранения в ЗКО на общую сумму 750,5 млн тенге.