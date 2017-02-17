Как рассказал аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, он побывал на станции скорой помощи в Уральске. - В прошлом году мы обновили автопарк скорой помощи, закупили 60 единиц автотранспорта. Будем еще закупать в новом году транспорт. Но еще у нас нехватка врачей и бригад скорой помощи, недостаточно квалифицированного медицинского персонала, - сообщил аким области. Алтай КУЛЬГИНОВ пообещал создать все условия для квалифицированных врачей. - Мы будем выдавать квартиры, приезжайте к нам, - сказал аким области.