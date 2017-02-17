Торжественное открытие ещё одного филиала состоялось в бизнес-центре по ул. Жукова. На празднике детей и их родителей встречали смешные ростовые куклы-миньоны. Для ребят провели веселые конкурсы на знание английского языка, а также для гостей выступил танцевальный ансамбль с зажигательными бальными танцами. Затем участники праздника и гости дружно поучаствовали в задорном флешмобе. Приятным сюрпризом стал розыгрыш различных призов: рюкзаков, школьных принадлежностей, наборов для скрапбукинга (бумажного творчества), игровых конструкторов LEGO и других интересных подарков. Ребят также ожидало угощение - сладости и напитки, и, конечно же, огромный 10-килограммовый праздничный торт в форме логотипа учебного центра Step by Step - часовой башни Биг-Бен.- Мы рады открыть еще один филиал нашего языкового центра, у нас работают только высококвалифицированные преподаватели, имеющие многолетний опыт в обучении. Также у обучающихся в нашем центре есть возможность заниматься с носителем языка из США. Обучение английскому языку ведется по ведущим оксфордским и кембриджским комбинированным методикам преподавания. Помимо английского в центре преподаются казахский и немецкий языки, - поделился радостным событием директор языкового центра Step by step Николай КОРОЛЕВ. Занятия в новом филиале центра Step by Step будут проходить в уютных классах, специально оформленных в стилях англоязычных стран – Великобритании и США. - К нам часто приходят ребята, изучающие долгое время английский, но имеющие проблему языкового барьера. Они выбрали нас, узнав об эффективной методике преподавания и обучении с носителем языка из США от учащихся, которые уже несколько лет постоянно занимаются в нашем центре. Ребята, которые занимались и готовились в центре Step by Step к экзамену IELTS у носителя языка, при сдаче этого международного экзамена успешно набирали минимальный балл - 6,0, как правило, такого балла достаточно для поступления в зарубежные учебные заведения , - рассказал Николай КОРОЛЕВ.

Еще один сюрприз преподнес центр для школьников и желающих изучать языки. Те, кто запишутся на курсы до 12 марта, получат скидку 20% на обучение.

