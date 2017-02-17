Иллюстративное фото с сайта smolnarod.ru - Водитель из Астраханской области РФ, 1985 года рождения на автомашине "Тойота Ной" из-за плохих метеоусловий сначала снес трубу, затем совершил наезд на 12-летнего подростка, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Мальчик был доставлен с незначительными травмами в хирургическое отделение районной больницы, сегодня подростка отпустили домой. - Как выяснилось, водитель совершал пассажирские перевозки между двумя городами, в настоящее время он задержан, в отношении него проводится ряд экспертиз, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА.