- В последнее время одной из проблем стала игра в соцсетях "Синий кит". Мы переживаем за своих детей. Проводится ли какая-то работа в области по закрытию этих групп? - спросила у акима Динара КЕНЖЕБАЕВА. Алтай КУЛЬГИНОВ заявил, что управление образования работает над этим вопросом. - В школах проводят беседы с учениками. Игра в социальных сетях распространилась быстро, это находится на контроле у управления образования области, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.