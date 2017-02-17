Багдат АРЫСТАНГАЛИЕВА считает, что мойка автобусов - не слишком затратное дело. - Я понимаю, что денег на ремонт и замену автобусов у перевозчиков нет. Но элементарно помыть салон можно же. Грязища и пыль в автобусах постоянно. Еще есть тенденция в "ПАЗах" стелить линолеум. Зимой стоять невыносимо в автобусе - скользко очень. Пожалуйста, проконтролируйте это, - заявила жительница города. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что все проблемы общественного транспорта они знают и пытаются их решить. - Мы уже расторгли договор с одним перевозчиком. Если они не исправятся, то мы пригласим автобусников из других регионов к нам на работу. Чистоту они обязаны соблюдать. Я сам часто езжу на автобусах и вижу все проблемы, - пояснил глава региона.