Фото из архива МГ Бывшего директора филиала АО «НК КТЖ» Уральского отделения дороги признали виновным в превышение власти или должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Курмангазы КАЖИДЕНОВА задержали в июне 2016 года. До вынесения приговора экс-депутат городского маслихата находился под домашним арестом. Обвинение представило суду материалы негласных следственных действий - записи телефонных разговоров между подсудимым и его заместителем Санбаевым. - Кажиденов дал согласие на подачу 10 вагонов на запасные пути станции. При этом плата за простой, хранение и уборку юридическими лицами не производилась. В результате чего государству в лице АО «НК КТЖ» причинен материальный ущерб на сумму 13,7 млн тенге. Кроме этого, Кажиденов собрал с подчиненных 135 тыс тенге якобы для приобретения подарка одному из должностных лиц. На собранные деньги он приобрел картину стоимостью 55 тысяч тенге. Оставшуюся сумму в размере 80 тысяч тенге он присвоил, - сообщили в прокуратуре города Уральска. Курмангазы КАЖИДЕНОВ пожизненно лишен права занимать определенные должности. Также у него конфискуют автомашину Toyota Highlander и 2 миллиона тенге, которые хранятся на его счету в Народном банке.