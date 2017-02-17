Салимгерей НУРТАЗИЕВ заявил, что КСК "Орнату", к которому относится их дом, не выполняет нужных функций, а руководитель и вовсе самовольно завышает стоимость обслуживания. - Проблемы дома должны решаться на собрании жильцов с КСК, однако, на эти собрания ходят только бабушки и пару активистов. В итоге вопросы остаются нерешенными. Я предлагаю ликвидировать эти лазейки для хапужников и создать при акимате единый центр, который будет решать проблемы жильцов всех домов. Пусть там работают специалисты, которые разбираются в фитингах, запорных арматурах и прочих делах. Такие люди у нас есть, - заявил Салимгерей НУРТАЗИЕВ. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что нареканий от жителей города на КСК очень много, с проблемами он знаком, но в их решении должны принимать участие жильцы домов, которые, как было отмечено, не ходят на собрания. - Все вопросы мы отработаем. Однако решать проблемы КСК надо системно и всем вместе, а вы правильно отметили, что жильцы остаются в стороне сами, - пояснил глава региона.