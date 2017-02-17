Вызов на пульт пожарной службы поступил в 14:57. Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, возгорание произошло в кабинете томографии во втором корпусе больницы. На место ЧП выехали 7 единиц техники. К счастью, во время возгорания в кабинете не было пациентов. Причины пожара и ущерб устанавливаются.