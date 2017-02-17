Возгорание произошло в кабинете томографии областной клинической больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". WhatsApp Image 2017-02-17 at 14.17.53 Вызов на пульт пожарной службы поступил в 14:57. Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, возгорание произошло в кабинете томографии во втором корпусе больницы. На место ЧП выехали 7 единиц техники. К счастью, во время возгорания в кабинете не было пациентов. Причины пожара и ущерб устанавливаются. WhatsApp Image 2017-02-17 at 14.23.14 WhatsApp Image 2017-02-17 at 14.17.56 WhatsApp Image 2017-02-17 at 14.17.55 WhatsApp Image 2017-02-17 at 14.17.54 Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА