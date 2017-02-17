Из 3238 госслужащих, которые будут сдавать тесты, уже прошли экзамен 1000 человек. И только один из них набрал неудовлетворительные баллы. Аттестация госслужащих взяла старт 1 февраля. Кабинеты, в которых проверяют компетенции чиновников, оборудованы глушителями сотовых телефонов. За два часа чиновники должны ответить на 220 ситуационных вопросов. Ответы сформируют своеобразный портрет государственного служащего. - В прошлом году в рамках новой модели государственной службы по итогам внутренних конкурсов были отобраны 370 госслужащих. Из них 236, это 62% получили возможность карьерного роста. Это главный показатель новой модели, - заявил руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Булат ИСАКОВ. По итогам тестирования тысячи человек оценку превосходно набрали более двухсот, 750 чиновников получили оценку эффективно, и 35 - удовлетворительно. Один государственный служащий получил неудовлетворительную оценку. - Нынешняя аттестация проводится по 11 компетенциям. Они разделены на 4 блока – эффективность, служение народу, прозрачность и личностные характеристики, - отметила руководитель управления департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Венера МАСИМОВА. Аттестация закончится в апреле 2017 года.