Полицейские Атырау провели рейд в доме, где живут выпускники детдомов. В рейде принял участие начальник местной полиции Ерлан БИГАМБАЕВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 100 бывших воспитанников  детских домов и интернатов Атырауской области проживают в новом 240-квартирном доме №14 в микрорайоне Нурсая. Жилье было выдано молодым людям в конце 2015 года по государственной программе "Доступное жилье 2020". Вместе с ними квартиры получили и инвалиды, молодые семьи, а также работники бюджетных организаций. - В течение двух лет мы очень долго боролись с нарушениями, творившимися здесь. Жильцы выбрасывали мусор из окон домов, распивали спиртные напитки, сидя на крыше и свесив ноги вниз, самым распространенным видом нарушения здесь были кражи. Недавно был украден трос и моторчик от лифта, из-за чего люди пешком поднимались на верхние этажи. После того, как мы приняли на баланс эти дома, здесь были отремонтированы все лифты и установлены домофоны, - рассказывает заместитель директора  ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов"  г.Атырау Рустем КАБДОЛЛОВ. Чтобы навести порядок в доме коммунальщики приняли решение замуровать стену в коридоре, тем самым отделить квартиры выпускников детских домов от других жителей. В августе прошлого года в качестве одной из мер профилактики нарушений в доме выделили служебное жилье 9 сотрудникам местной полицейской службы - на каждом этаже сейчас живет по одному представителю правоохранительных органов. - Только после этих предпринятых мер здесь наконец-то воцарился порядок. Мы установили над подъездами камеры видеонаблюдения, с помощью них  наши сотрудники отслеживают обстановку во дворе из опорного пункта, расположенного на первом этаже этого же дома. Здесь круглосуточно дежурят 5 полицейских. Этот дом сейчас у нас на особом контроле,  - рассказал начальник местной полиции Атырау Ерлан БИГАМБАЕВ. Если в прошлом году в доме №14 сотрудниками местной полиции было зарегистрировано 87 административных правонарушений, то в этом году подобных случаев не было. К слову, сами жильцы не скрывают, что после проведенных профилактических мероприятий здесь установился порядок, прекратились кражи, ночные гулянья и громкая музыка. Ерлан ОМАРОВ  