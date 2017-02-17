Иллюстративное фото с сайта www.ural.kp.ru - Установлено, что водитель, управлявший автомашиной марки «Mercedes – Benz GLK 250» на трассе Атырау-Индер, не смог избежать столкновения с лошадьми, которые паслись прямо на проезжей части дороги, и сбил животных. От сильного удара одна из лошадей погибла, - говорится в сообщении пресс-службе Махамбетского районного суда Атырауской области. По данному факту Махамбетским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении водителя по ч.1 ст.610 КоАП Республики Казахстан. Однако, в виду того, что правоохранительным органам так и не удалось найти хозяина лошадей, суд прекратил производство по делу в отношении водителя из-за отсутствия состава административного правонарушения. Постановление суда вступило в законную силу.