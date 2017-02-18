ДТП произошло на трассе Уральск-Саратов в 10 километрах от города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". d6746a34-ff44-4437-9d9a-61267d643bf7 Как рассказал водитель большегруза, он двигался из Узбекистана в Украину. Через Уральск проезжал транзитом. - Фура слетела с трассы из-за нечищенной обочины, - сообщил водитель. - Я везу 20 тонн сухофруктов. Машина лежит под трассой уже третий день, но помощи ни от кого нет. Водитель был вынужден нанять людей, чтобы они помогли спасти груз. Теперь мужчины вытаскивают коробки с сушеными абрикосами и виноградом, а также мешки с сухофруктами и складируют их на обочине дороги. Также водитель большегруза посетовал на то, что он никак не может связаться со страховой компанией "Стандарт иншуранс". Другие подробности происшествия выясняются. bba4075e-6fa5-41ad-ae61-9f060a01c9cb ab81c011-8769-4a57-adc3-52f73d13b0b8 a6a4729c-1491-4c96-88ea-88b1917e8ab6 57449d64-74f8-4e39-b2ef-a1929851713f 2387a406-cbf5-4686-84bc-37bc0cd2b64c 56df986d-1029-46ea-9e17-95f1fa80580c 8e37b58e-c9ad-49f4-936b-a8ec6f6f39c9 Фото Медета МЕДРЕСОВА