Как рассказал водитель большегруза, он двигался из Узбекистана в Украину. Через Уральск проезжал транзитом. - Фура слетела с трассы из-за нечищенной обочины, - сообщил водитель. - Я везу 20 тонн сухофруктов. Машина лежит под трассой уже третий день, но помощи ни от кого нет. Водитель был вынужден нанять людей, чтобы они помогли спасти груз. Теперь мужчины вытаскивают коробки с сушеными абрикосами и виноградом, а также мешки с сухофруктами и складируют их на обочине дороги. Также водитель большегруза посетовал на то, что он никак не может связаться со страховой компанией "Стандарт иншуранс". Другие подробности происшествия выясняются.