Как сообщил директор стадиона "Акжайык" Азат КАЗИХАНОВ, фасадная панель обрушилась 19 февраля, примерно в 17.00 часов. Обшивка была из материала алюкобонд. Последний ремонт, точнее реконструкция здания проводилась в 2007 году. Работы производила фирма ТОО "Домострой". - Пострадавших нет. Теперь будем привлекать специалистов, проводить анализ, - сказал Азат КАЗИХАНОВ.