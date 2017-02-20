ЧП произошло 19 февраля около 17.00  часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akzhaiik   Как сообщил директор стадиона "Акжайык" Азат КАЗИХАНОВ, фасадная панель обрушилась 19 февраля, примерно в 17.00 часов. Обшивка была из материала алюкобонд. Последний ремонт, точнее реконструкция здания проводилась в 2007 году. Работы производила фирма  ТОО "Домострой". - Пострадавших нет. Теперь будем привлекать специалистов, проводить анализ, - сказал Азат КАЗИХАНОВ. Кристина КОБИНА