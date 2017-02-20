В уведомлении указано, что с 1 апреля 2017 года предприятиям нужно будет перейти в другие энергоснабжающие организации. В списке компаний, которым отказано в получении дешёвой электроэнергии, ряд крупных предприятий. Это ТОО "Гидромаш-Орион МЖБК", ТОО "КазАрмапром", ТОО "СКФ "Отделстрой", АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания", АО "Уральскагрореммаш", ТОО "Стройкомбинат", ТОО "Стекло-Сервис", ТОО "ПСП "Серик", ТОО "ТМК "Казтрубпром", ИП «Ткалун», ТОО «Уральская птицефабрика», ТОО «Уральск-стройинвест» и другие. - Согласно положению Министерства энергетики РК мы не можем реализовывать электроэнергию организациям, потребляющим менее одного мегаватта. Эти предприятия получили уведомления. Среди крупных потребителей, которые потребляют более одного мегаватт, находится АО "Западно-Казахстанская РЭК", ТОО "БатысЭнергоресурсы" и еще несколько энергоснабжающих организаций, - отметил генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ. АО «Жайыктеплоэнерго» отпускало электроэнергию крупным потребителям по 7,6 тенге за 1 кВт/час. Средний тариф для юридических лиц ТОО "БатысЭнергоресурсы" составляет 19,7 тенге с НДС. Разница более чем ощутима. Ряд руководителей крупных предприятий города обратились за помощью в решении этого вопроса в Правительство, Национальную палату предпринимателей «Атамекен» и к депутатам Мажилиса и Сената Парламента РК.