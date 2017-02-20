Биржан КУЖАКОВ сам является инвалидом-колясочником, в своем цехе он организовал работу для других инвалидов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Биржан КУЖАКОВ является владельцем столярного цеха, где работают инвалиды-колясочники, люди с диагнозом ДЦП и протезами. На своей странице в Facebook предприниматель опубликовал пост, в котором просит уральцев помочь в поисках недорогого автобуса. - У меня на производстве зарегистрированы 19 человек, а сейчас на работу ходят пятеро всего. Все из-за того, что зимой колясочникам трудно передвигаться по улице. Они мне звонят ежедневно и спрашивают, когда же смогут выйти на работу. У всех есть семьи, которые надо кормить, - пояснил предприниматель. Биржан КУЖАКОВ много раз обращался по этому поводу к местным властям, однако те предлагают ездить инвалидам на инватакси. - На инватакси ездить на работу вообще не вариант. Машина может перевозить только по одному человеку. То есть на дорогу в один конец уйдет полдня, потом еще с работы добираться до ночи придется. Поэтому нам нужен именно автобус. Сейчас я хочу купить недорогой автобус, но чтобы он был оборудован для колясок, - отметил Биржан Морякович. Стоит отметить, что Биржан КУЖАКОВ сам занимается благотворительностью. Не так давно всем учреждениям, где занимаются с детьми с ДЦП, он приобрел тренажеры-вертикализаторы.